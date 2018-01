Produção industrial cresce em 7 de 12 regiões pesquisadas A produção industrial cresceu em sete das 12 regiões pesquisadas em janeiro ante igual mês de 2003, segundo divulgou o IBGE. O principal aumento ocorreu no Rio Grande do Sul que, impulsionado pelo agronegócio, aumentou a produção em 11,3%. Outros aumentos acima da média nacional (1,7%) no mês ocorreram na região Sul (4,7%), São Paulo (4,6%) e Santa Catarina (3,3%). Apresentaram expansões, mas abaixo da média do País, o Paraná (1,7%), Ceará (1,4%) e Minas Gerais (1,0%). Houve redução na produção do Rio de Janeiro (-5,9%), Espírito Santo (-5,1%), região Nordeste (-3,4%), Bahia (-1,7%) e Pernambuco (-0,9%). A pesquisa regional não apresenta dados comparativos ao mês anterior. São Paulo A produção industrial de São Paulo cresceu 4,6% em janeiro ante igual mês do ano passado, com aumento bem superior à média nacional (1,7%) no período. Esse foi o sexto aumento consecutivo na produção paulista ante igual mês do ano anterior. No indicador acumulado dos últimos 12 meses, a indústria paulista manteve sua produção em trajetória ascendente ao registrar 0,8% em janeiro, enquanto em dezembro a taxa ficou em 0,6%. Em janeiro, houve aumento da produção em São Paulo em 11 dos 19 setores pesquisados. As indústrias química (8,9%), de material elétrico e de comunicações (11,1%) e mecânica (10,5%) respondem pelas maiores contribuições positivas na formação do resultado global. Por outro lado, as principais quedas ocorreram em semiduráveis como as indústrias de vestuário, com redução de -19,9%, e têxtil (-7,0%).