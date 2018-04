Produção industrial cresce em 7 de 14 locais em fevereiro A produção industrial no País cresceu em sete dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal. Todas as áreas com crescimento apresentaram taxas acima da média nacional (0,3% nessa base de comparação, segundo divulgado na semana passada), com destaque para São Paulo (2,3%). Entre as áreas com redução na produção, destacaram-se Rio de Janeiro (-5,4%), Bahia (-6,0%), Amazonas (-6,7%) e Goiás (-10,1%). Na comparação com fevereiro de 2006, os índices regionais apresentaram taxas positivas em nove dos 14 locais pesquisados. Os principais destaques de expansão nesse indicador ficaram com Espírito Santo (8,4%), Paraná (8,3%), Pernambuco (7,2%), Pará (7,0%) e Rio Grande do Sul (5,6%). Os Estados de São Paulo (3,5%), Minas Gerais (3,3%), Santa Catarina (3,3%) e região Nordeste (3,2%) também cresceram acima da média nacional (3,0%). Ainda com taxas positivas, embora abaixo do crescimento do País, ficaram Goiás (0,8%) e Ceará (0,3%). Houve queda na produção em três Estados: Bahia (-0,2%), Rio de Janeiro (-2,1%) e Amazonas (-12,0%). Destaques As regiões que têm forte produção de commodities ou bens de capital foram os destaques da produção industrial em fevereiro, segundo sublinhou a economista Isabella Nunes, da coordenação de indústria do IBGE. A expansão em bens de capital (que sinaliza o comportamento dos investimentos) impulsionou os resultados, na comparação com fevereiro de 2006, das indústrias de São Paulo (com influência positiva de máquinas e equipamentos e computadores), Rio Grande do Sul (com destaque para máquinas e equipamentos voltados para o setor agrícola) e Santa Catarina (sob impacto especialmente de refrigeradores). As commodities, por sua vez, influenciaram positivamente as produções do Espírito Santo (sob impacto especialmente de petróleo, mas também bombons); Paraná (com óleo de soja, entre outros), Minas Gerais (com minério de ferro) e Pará (com expansão de 18% da indústria extrativa por causa do minério de ferro). Segundo Isabella, assim como ocorreu em nível nacional, a normalização da atividade de refino de petróleo, que havia representado um impacto negativo para a produção industrial em fevereiro em vários locais, foi o principal responsável pela recuperação dos resultados, ante mês anterior, nas indústrias de São Paulo e do Ceará. Agricultura As boas perspectivas para o setor agrícola em 2007 estão refletindo no desempenho da produção industrial de Estados como Paraná e Rio Grande do Sul, sublinhou a economista do IBGE. No Paraná, houve aumento de 8,3% na produção em fevereiro ante igual mês do ano passado, com influências positivas de alimentos (12%) e máquinas e equipamentos (16,6%, em parte voltados para agricultura). Na indústria gaúcha, os alimentos (7%, com destaque para óleo de soja em bruto e carnes suínas) também ajudaram a puxar o crescimento. A produção de máquinas e equipamentos, especialmente voltados para agricultura, cresceram 11,6% no Rio Grande do Sul em fevereiro. São Paulo Em São Paulo, a indústria mostrou resultados positivos nos principais indicadores em fevereiro. Além do aumento de 2,3% na produção, após recuo de -0,9% em janeiro ante dezembro, o índice de média móvel trimestral na indústria do Estado cresceu 0,8% entre os trimestres encerrados em fevereiro e janeiro. Na comparação com fevereiro de 2006, a produção industrial em São Paulo avançou 3,5%, segunda taxa positiva consecutiva. Com isso, o índice acumulado no primeiro bimestre do ano foi de 3,3% e o acumulado nos últimos 12 meses até fevereiro mostrou alta de 3,1%. Na comparação com igual mês do ano anterior, para a qual há detalhamentos setoriais, o aumento de 3,5% na indústria paulista refletiu o desempenho positivo de 15 dos 20 ramos investigados. Os segmentos de máquinas e equipamentos (9,6%), material eletrônico e equipamentos de comunicações (20,3%) e máquinas para escritório e equipamentos de informática (45,0%) exerceram as contribuições mais significativas na expansão geral. Os principais impactos de queda, por sua vez, vieram de edição e impressão (-9,0%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-9,0%) e borracha e plástico (-6,2%). Matéria alterada às 16h07 para acréscimo de informações