Produção industrial cresce em 8 de 14 regiões do País, diz IBGE

A produção industrial brasileira cresceu em oito das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE em maio ante abril, divulgou a entidade nesta segunda-feira, 6. No Estado de São Paulo a produção registrou a quinta alta consecutiva ante o mês anterior, com crescimento de 2,4%.

As maiores altas de maio ocorreram no Amazonas (11,7%) e na Bahia (7,5%). Também houve crescimento na região Nordeste (1,8%), Minas Gerais (1,4%), Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro (todos com 0,6%). O Estado de Pernambuco registrou variação zero, e houve recuo na produção industrial em Espírito Santo (-0,6%), Goiás (-1,2%), Paraná (-4,1%), Ceará (-4,3%) e Pará (-5,6%).

Na comparação com maio de 2008, todos os locais pesquisados apresentam taxas negativas, com os piores desempenhos em São Paulo (-11,6%), Paraná (-11,9%), Bahia (-12,3%), Pará (-14,1%), Minas Gerais (-20%) e Espírito Santo (-29%).

Nas demais regiões, houve queda em comparação a abril do ano em Goiás (-4,8%); Rio de Janeiro (-5,9%); Ceará (-6,3%); Pernambuco (-7,1%); Amazonas (-9,5%); Santa Catarina (-10,4%); na região Nordeste (-11,1%) e Rio Grande do Sul (-8,1%).

Foi registrado recuo no acumulado nos cinco primeiros meses do ano em todas as áreas pesquisadas. As maiores retrações foram no Espírito Santo (-30,1%), Minas Gerais (-22,8%), Amazonas (-17,8%), Rio Grande do Sul e São Paulo (ambos com -14,6%) e Santa Catarina (-14,1%). Também houve queda na Bahia (-12,5%), região Nordeste (-10,9%), Pernambuco (-9,7%), Rio de Janeiro (-8,7%), Pará (-8,3%), Ceará (-6,3%), Goiás (-5,9%) e Paraná (-3,7%).

São Paulo

A produção da indústria de São Paulo registrou a quinta alta consecutiva ante o mês anterior, segundo o IBGE, com crescimento de 2,4%. O índice de média móvel trimestral da indústria paulista, que sinaliza tendência da atividade, registrou um acréscimo de 1,5% no trimestre terminado em maio ante o encerrado em abril.

A queda de 11,6% apurada na comparação com igual mês do ano passado, segundo o IBGE, reflete o desempenho negativo de 15 dos 20 ramos investigados, com destaque para máquinas e equipamentos (-33,9%), material eletrônico e equipamentos de comunicações (-57,7%) e veículos automotores (-17,7%). Por outro lado, indústria farmacêutica (19,7%) e outros equipamentos de transporte (25,5%) exerceram as principais pressões positivas na região.