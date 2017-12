Produção industrial cresce em 9 de 12 regiões A produção industrial cresceu em nove das 12 regiões pesquisadas pelo IBGE em outubro, na comparação com igual mês do ano passado. A indústria paranaense liderou a expansão, com aumento de 7,6%, seguida por Rio Grande do Sul e Ceará (ambas com 5,5%), Sul (3,7%), São Paulo (2,6%) e Pernambuco (2,1%). Com aumento da produção a um ritmo inferior ao da média nacional (1,1% em outubro) estiveram Bahia (0,2%), Nordeste (0,1%) e Espírito Santo (0,1%). Os três locais que registraram queda foram Minas Gerais(-0,7%), Santa Catarina (-0,9%) e Rio de Janeiro (-4,0%). A pesquisa industrial mensal regional do IBGE não apresenta dados em relação a mês anterior, mas apenas na comparação com igual mês do ano anterior. Ela trata da produção física. São Paulo A produção industrial de São Paulo apresentou em outubro a terceira expansão consecutiva, com crescimento de 2,6% ante outubro do ano passado. A região responde por cerca de 40% da produção industrial do País e apresentou crescimento acima da média nacional (1,1%) nessa base de comparação. Com o aumento de outubro, a produção acumulada em São Paulo no período janeiro-outubro (0,1%) reverteu a trajetória de queda que vinha sendo observada nos últimos cinco meses para esse indicador. O resultado acumulado nos últimos 12 meses ficou em 0,7%. O aumento em outubro foi influenciado especialmente por material elétrico e de comunicações (38,9%) e mecânica (10,5%). Dos 10 setores que apresentaram queda na produção em São Paulo, as pressões negativas mais significativas vieram de produtos alimentares (-8,3%), material de transporte (-3,5%) e farmacêutica (-15,4%).