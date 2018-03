Produção industrial cresce em 9 de 12 regiões, diz IBGE A produção industrial apresentou resultados positivos em nove dos 12 locais pesquisados pelo IBGE em janeiro, na comparação com igual mês do ano passado. Os maiores aumentos foram registrados no Espírito Santo (15,9%), Pernambuco (8,9%), Paraná (8,8%), Rio de Janeiro (4,1%) e região Sul (3,5%), que registraram crescimentos superiores ao da média nacional no mês ( 2,8%). Os demais locais com aumentos foram São Paulo (2,6%), região Nordeste (1,9%), Rio Grande Sul (1,5%) e Santa Catarina (0,4%). As indústrias do Ceará (-5,4%), Minas Gerais (-1,4%) e Bahia (-0,5%) reduziram a produção nesta base de comparação. São Paulo O crescimento de 2,6% da produção industrial registrado em São Paulo em janeiro ante igual mês do ano passado foi a quarta expansão consecutiva nessa base de comparação. Houve aumento em 11 dos 19 setores pesquisados pelo IBGE no Estado, com destaque para as indústrias metalúrgica (13,2%), mecânica (15,8%) e material de transporte (10,1%). As pressões negativas foram dadas pelas indústrias de material elétrico e de comunicações ( -8,6%) e química (-5,3%). No acumulado de 12 meses até janeiro, o desempenho da produção industrial paulista permaneceu negativo (-0,9%).