Produção industrial cresce em agosto 13,1% em relação a 2003 A produção industrial em agosto cresceu 1,1% ante julho, na série com ajuste sazonal (efeitos temporais), embora o comunicado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponível na Internet use a expressão "série livre de ajustes sazonais". Este foi o sexto crescimento consecutivo deste indicador, neste tipo de comparação. De acordo com o Instituto, a produção industrial de agosto cresceu 13,1% ante agosto do ano passado, sendo esta a 12ª taxa positiva consecutiva. Os dados surpreenderam os dez analistas ouvidos pela Agência Estado, que esperavam uma resultado entre uma queda de 1,1% até a estabilidade na comparação agosto/julho e crescimento de 6,3% a 11,4% na comparação anual. O IBGE informou ainda que a produção industrial acumula alta de 8,8% de janeiro a agosto deste ano. "Essa ampliação no ritmo produtivo também se reflete na trajetória do indicador acumulado nos últimos 12 meses, que passa de 5,1% em julho para 6,5% em agosto", de acordo com comunicado do Instituto. O Instituto informa que, nos últimos meses, o desempenho industrial vem se caracterizando pela liderança dos setores de bens de capital e de bens de consumo duráveis, com ritmo de crescimento bem acima da média industrial.