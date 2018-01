Produção industrial cresce em todas as regiões pesquisadas A produção industrial cresceu em todas as regiões pesquisadas pelo IBGE em junho, ante igual mês do ano passado. Para essa pesquisa, não há comparação com mês anterior. No confronto entre junho deste ano e junho de 2003, que para o total do país mostrou crescimento de 13,0%, os índices regionais foram positivos para os 14 locais, sendo que as taxas mais expressivas foram registradas no Amazonas (22,1%), Bahia (21,7%), Santa Catarina (18,2%) e São Paulo (17,7%). Além disso, todas as 14 regiões pesquisadas pelo IBGE apresentaram aumento no ritmo da produção industrial no primeiro semestre. Segundo o instituto, embora o Rio de Janeiro tenha apresentado crescimento nulo no semestre, a região reverteu sua trajetória de queda, saindo de -0,2% no primeiro trimestre, para 0,2% no segundo trimestre. Produção industrial no primeiro semestre Junho na comparação com junho de 2003 No acumulado do primeiro semestre de 2004* Brasil 13,0% 7,7% Amazonas 22,1% 17,2% São Paulo 17,7% 10,6% Bahia 21,7% 10,0% Santa Catarina 18,2% 8,6% Pará 13,5% 8,5% Pernambuco 16,9% 7,4% Região Nordeste 15,3% 5,7% Rio Grande do Sul 14,7% 5,6% Paraná 1,7% 5,6% Goiás 3,6% 4,8% Ceará 12,7% 4,1% Espírito Santo 9,6% 4,0% Minas Gerais 6,1% 2,3% Rio de Janeiro 3,2% 0,0 * Para essa pesquisa, não há dados comparativos a mês anterior. Fonte: IBGE.