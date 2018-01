Produção industrial cresce pelo 3º mês consecutivo A produção industrial do País registrou em setembro aumento de 4,3% em relação a agosto, na terceira expansão consecutiva em relação a mês anterior. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. O crescimento superou as previsões dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um número entre 2,2% e 3% sobre agosto. Houve crescimento também na comparação com setembro de 2002 (4,2%), revertendo uma sequência de cinco meses de queda nessa base de comparação. Para o coordenador de indústria do IBGE, Silvio Sales, os resultados de setembro reforçam o cenário de recuperação no ritmo da atividade industrial. Os dados positivos inverteram o resultado negativo acumulado no ano até agosto (-0,5%) para um aumento de 0,1% até setembro. No indicador dos últimos 12 meses, a indústria acumula crescimento de 1,6%. Os resultados positivos foram registrados também no terceiro trimestre do ano, que apresentou expansão de 1,8% ante o segundo trimestre e de 0,2% sobre igual trimestre do ano anterior. O IBGE revissou o dado da produção industrial de julho na comparação com igual período do ano passado de -2%, divulgados anteriormente, para -1,9%.