Produção industrial cresceu 0,3% em fevereiro A produção industrial de fevereiro cresceu 0,3% em relação a janeiro mas registrou queda na comparação com igual mês do ano passado (-1,4%). A produção acumulada no primeiro bimestre do ano registrou redução de 1,3% ante o mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, a queda da produção em fevereiro ante igual mês do ano passado foi a sétima consecutiva nessa base de comparação. Por outro lado, o aumento de 0,3% em relação a janeiro deste ano é o quarto consecutivo na comparação com o mês anterior.