Produção industrial cresceu em 11 regiões em novembro A produção industrial cresceu em novembro em 11 das 12 regiões pesquisadas pelo Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com novembro de 2001. Apenas Santa Catarina não apresentou aumento na produção. No indicador acumulado no ano, os locais em queda na produção diminuíram de seis para cinco. Segundo o IBGE, a boa performance da indústria extrativa mineral, além do desempenho favorável das exportações e da produção voltada para o setor agrícola continuam sendo os principais fatores que vêm sustentando o crescimento da produção industrial. Resultado em São Paulo A produção industrial em São Paulo cresceu pelo segundo mês consecutivo em novembro (1,4%) ante igual mês de 2001, mas continuou apresentando expansão abaixo da média nacional no período (4,6%), segundo divulgou há pouco o IBGE. Os resultados no Estado continuam negativos no acumulado do ano (-1,8%) e nos últimos 12 meses (-2,2%). Na comparação com novembro de 2001, houve aumento em oito dos 19 setores pesquisados. Os ramos que mais influenciam o desempenho global foram metalúrgica (15,2%), material de transporte (15,8%) e mecânica (13,2%). Entre os que apresentaram queda, a de maior impacto é a de material elétrico e de comunicações (-26,0%). A queda acumulada no ano passado até novembro foi resultado especialmente do forte recuo observado em material elétrico e de comunicações (-22,0%). Em contrapartida, as indústrias de produtos alimentares (5,1%) e química (2,0%) foram as que registraram os principais impactos positivos. As demais regiões do País apresentaram os seguintes desempenhos em novembro ante igual mês do ano anterior: Espírito Santo (38,9%), Rio de Janeiro (6,4%), Ceará (6,1%), Paraná (5,7%), Minas Gerais (5,6%), Rio Grande do Sul (5,0%), Bahia (4,2%), regiões Sul (4,0%) e Nordeste (4,0%), Pernambuco (3,2%) e Santa Catarina (-3,5%).