Produção industrial da Alemanha cresce mais que o previsto A produção industrial na Alemanha, a terceira maior economia do mundo, registrou um crescimento ajustado sazonalmente de 1,3% em novembro em comparação com outubro. O número ficou bem acima das estimativas. Economistas consultados pela agência Dow Jones esperavam crescimento de apenas 0,5% no mês. Numa comparação anual, a produção industrial teve recuo não ajustado de 0,3% em novembro. Economistas previam expansão. Em outubro, o crescimento revisado foi de 2,8% frente a setembro e de 1,4% em comparação com outubro de 2002. As informações são da Dow Jones.