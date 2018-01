Produção industrial da Alemanha sobe 2,4% A produção industrial alemã mostrou um desempenho bem acima das expectativas em julho, o que deu combustível para as teses de que o país pode voltar a crescer no terceiro trimestre, após dois trimestres de contração. O Ministério das Finanças informou que a produção industrial cresceu 2,4%, em termos ajustados sazonalmente, em julho, na comparação com junho, quando houve uma contração de 0,4% no mês. O desempenho das indústrias superou por uma margem ampla o prognóstico consensual dos economistas de que houvesse crescimento de 0,5% em julho. Além dessa surpresa, o ministério informou que o dado pode ser revisado para cima. Em bases não-ajustadas, a produção industrial cresceu 0,4% em julho, ante o mesmo mês de 2002, após um declínio de 4,7% em junho. No lado ocidental da Alemanha, o crescimento da produção em julho foi de 2,6% na comparação anual e de 0,3% no ano. No lado leste do país, a expansão foi de 0,5% no mês e de 1,3% no ano. A produção industrial é um componente importante para o dado do Produto Interno Bruto e é observada com atenção pelos economistas.