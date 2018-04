Produção industrial da Argentina em julho cai 13,2% O Instituto Nacional de Estatística da Argentina (Indec) informou que a atividade industrial do país caiu 13,2% em julho, em relação ao mesmo período do ano passado. Em comparação com junho, a atividade industrial sofreu uma contração de 1,5%. Os dados são preliminares e sazonalmente ajustados. Em junho, a atividade industrial havia crescido 1,6% em relação a maio. O relatório final do Indec para o mês de julho será divulgado até o final de agosto. Reajustes As empresas privatizadas de serviços públicos encaminharam hoje ao governo do presidente Eduardo Duhalde um pedido de reajustes tarifários. Extra-oficialmente, as empresas informaram que os aumentos solicitados oscilam entre 25% e 30%. No entanto, o governo afirmou que rechaça qualquer aumento superior a um dígito. O governo Duhalde teme que a alta das tarifas cause uma disparada na inflação, que desde o início do ano acumula 34,7%. Por este motivo, pede que o aumento seja modesto, de característica de "urgência". No entanto, a maioria das 59 empresas privatizadas de serviços públicos retrucam, afirmando que um aumento de um dígito é insuficiente. As empresas alegam que estão passando por graves problemas para a compra de insumos, a maioria proveniente do exterior, desde a desvalorização da moeda nacional, o peso, em janeiro deste ano. Os aumentos serão discutidos entre as empresas e o governo em audiências públicas ao longo de setembro.