Produção industrial da China sobe 19,1% em abril A produção industrial cresceu 19,1% na China em abril em comparação a abril do ano passado, para US$ 52,79 bilhões. A expansão é inferior a alta anual de 19,4% registrada em março. Abril foi o terceiro mês consecutivo de desaceleração no ritmo de crescimento da produção. No entanto, a expansão superou as estimativas dos analistas de alta de 18,5% em abril em relação a abril de 2003. Entre janeiro a abril, a produção cresceu 18,2% em relação ao mesmo período do ano passado, para US$ 189,61 bilhões. Déficit comercial O déficit comercial da China ampliou-se para US$ 2,26 bilhões em abril, de US$ 540 milhões em março, uma vez que a elevação nos preços das commodities e do petróleo aumentaram a conta das importações. As exportações subiram 32,4% em abril ante abril do ano passado, para US$ 47,12 bilhões, enquanto as importações avançaram, em termos anuais, 42,9% em abril, para US$ 49,38 bilhões. No entanto, ambos mostraram crescimento inferior ao esperado. A previsão dos economistas era de alta de 38,9% nas exportações e de 45% nas importações. Nos quatro primeiros meses do ano, o déficit comercial ampliou-se para US$ 10,76 bilhões, de US$ 8,43 bilhões no primeiro trimestre. As exportações subiram 33,5% (anual) nos quatro primeiros meses do ano, para US$ 162,74 bilhões; as importações avançaram 42,4% no mesmo período, para US$ 173,50 bilhões. Investimentos diretos Os investimentos diretos subiram 10,07% nos primeiros quatro meses do ano na China, para US$ 19,62 bilhões, acima do aumento verificado em três meses até março, de 7,49%. As intenções de investimentos diretos cresceram 53,96% entre janeiro a abril, para US$ 47 bilhões. Entre janeiro e março, houve aumento de 49,15% nos investimentos diretos. Em 2003, os investimentos diretos somaram US$ 53,5 bilhões. Base monetária A base monetária (M2) registrou expansão de 19,1% em abril em relação ao mesmo período do ano passado na China, para US$ 2,82 bilhões. Analistas esperavam expansão de 18,6%, por conta das medidas que o governo vem adotando para conter a disponibilidade de crédito. O total de empréstimos concedidos até o final de abril cresceu 20,4% em comparação a abril do ano passado, para US$ 2,19 bilhões, disse nota do Banco Central. Entre janeiro e março, o total de crédito concedido subiu 20,7% em comparação ao mesmo período de 2003.