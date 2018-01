Produção industrial da França cai 1,7% em dezembro A produção industrial da França sofreu uma profunda desaceleração em dezembro, o que reforça as análises de que a valorização do euro está afetando a demanda externa por produtos europeus, enquanto o mercado doméstico segue enfraquecido, com os consumidores reduzindo suas compras e as companhias diminuindo investimentos. O Instituto de Estatísticas do governo (Insee) informou que a produção caiu 1,7% em dezembro, na comparação com novembro, o que correspondeu ao declínio mais forte do ritmo produtivo desde novembro de 1997. Em relação a dezembro de 2001, a produção cresceu 0,5%. Os economistas previam uma retração de 0,3% da produção no mês. Excluindo os setores de alimentos e energia, a produção manufatureira caiu 1,8% em bases mensais e subiu 1,1% ante dezembro de 2001. O ritmo desacelerado da produção não é uma exclusividade da França, a segunda maior economia européia. Alemanha Na segunda-feira, a Alemanha informou que a produção do país caiu 2,6% em dezembro, o que representou a pior desaceleração mensal em quase quatro anos.