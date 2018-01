Produção industrial da França cresce 1,2%; do Reino Unido, 0,4% A produção industrial da França cresceu acima das expectativas em novembro, com as empresas da terceira maior economia européia elevando a fabricação de automóveis e bens de consumo. O Instituto Nacional de Estatísticas informou que a produção aumentou 1,2%, em termos ajustados sazonalmente, excedendo as projeções de mercado de crescimento de 0,4%. O número de novembro sucede o desempenho praticamente estável de outubro, quando houve aumento de 0,1% da produção, e eleva a variação ano a ano para o território positivo, com alta de 0,1%. O crescimento da produção francesa, ao lado do dado que mostrou um salto de 2,5% na produção na Alemanha, constitui uma sólida evidência de que o enfraquecimento das economias européias está saindo de seus piores níveis. A produção manufatureira francesa teve expansão de1,1% em novembro, revertendo a queda de 0,4 de outubro. Reino Unido A produção manufatureira do Reino Unido teve alta de 0,4% em novembro na comparação com outubro. O resultado superou as expectativas, que eram de baixa de 0,2%. No acumulado do ano, o indicador está em queda de 1%. A melhora do índice em novembro foi definida por uma alta na produção de máquinas. A produção industrial do país caiu 0,5% em novembro, em relação ao mês anterior. No ano, a baixa é de 1,1%. As informações são da Dow Jones.