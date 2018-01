Produção industrial da França sobe 1,2% A produção industrial subiu 1,2% em julho em relação a junho na França, mas caiu 1,3% frente a julho do ano passado. Economistas esperavam elevação de 0,7% na produção do mês passado em relação ao anterior. A elevação foi liderada por aumento na produção nos segmentos de alimentos e energia, a qual minimizou a queda na produção de automóveis. Excluindo os setores de alimentos e energia, a produção industrial avançou 0,6% em julho frente a junho e caiu 1,7% em relação a julho do ano passado.