Produção industrial da zona do euro cai 0,1% As indústrias da zona do euro tiveram um desempenho inferior ao previsto pelos economistas em junho, ao reduzirem sua produção em 0,1% na comparação com maio, de acordo com dados divulgados pela Agência de Estatísticas da União Européia (Eurostat). Na comparação com junho de 2002, a produção teve uma queda de 1,6%.