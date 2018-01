Produção industrial da zona do euro cai 1,5% em dezembro A produção industrial na zona do euro caiu 1,5% em dezembro frente a novembro e recuou 0,5% em relação a dezembro do ano passado, informou a Eurostat, agência de estatísticas da União Européia. A previsão dos analistas era de queda de 1,6% na produção em relação a novembro e alta de 0,5% frente a dezembro de 2002. Em dezembro, o aumento das incertezas geopolíticas levou empresários a adiar as encomendas.