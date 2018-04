Produção industrial da zona do euro cai mais que o esperado A produção industrial da zona do euro caiu mais que o esperado em setembro, mostraram dados divulgados nesta quarta-feira, aumentando as apostas de que a economia se contraiu no terceiro trimestre e entrou em recessão técnica. A produção na região dos 15 países que usam o euro como moeda comum caiu 1,6 por cento na comparação mensal e 2,4 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, informou a agência de estatísticas da União Européia. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma queda de 1,3 por cento no mês e um declínio anual de 0,9 por cento. A queda mais acentuada ocorreu na produção de bens de consumo duráveis, que registraram queda de 2,5 por cento no mês e de 6,7 por cento em termos anuais, mostraram os dados da Eurostat. A produção de bens intermediários encolheu 2,6 por cento em relação a agosto e 3,5 por cento versus o mesmo período um ano antes. (Reportagem de Jan Strupczewski)