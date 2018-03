Produção industrial da zona do euro sobe em agosto A produção industrial da zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda) cresceu 0,9% em agosto ante julho, no quarto mês consecutivo de alta, mas caiu 15,4% ante igual período do ano passado, informou a agência de estatísticas Eurostat. Trata-se da menor queda em base anual desde dezembro de 2008 e mostra uma melhora nessa medida desde o declínio anual recorde de 21,3% em abril. Os dados ficaram praticamente em linha com a previsão de economistas, que esperavam alta de 1,1% no mês e recuo de 15,4% em base anual.