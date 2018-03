Produção industrial de abril confirma crescimento, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que todos os indicadores antecedentes da economia mostram que o País segue em ritmo de crescimento sustentado. O resultado hoje da produção industrial de abril - que cresceu 0,1% ante março e 6,7% ante abril do ano passado -, segundo Meirelles, mostra crescimento importante em relação a abril do ano passado, que já foi também um índice superior ao de março que havia indicado um ritmo forte de produção industrial. "O índice de produção de abril só confirma nossas previsões desde o ano passado de que o Brasil está caminhando num ritmo não só de crescimento da economia, mas o que é inédito para nossa história, um crescimento que vem acompanhado de saldos comerciais elevados e de superávit em conta corrente", afirmou Meirelles, antes de participar da Conferência Econômica Internacional das Américas, que está sendo realizado em Montreal, no Canadá. Indagado se a produção industrial de abril poderá sinalizar um crescimento em 2004 acima da previsão do BC de 3,5% para este ano, Meirelles respondeu: "Vamos divulgar as nossas previsões de crescimento para o ano no relatório de inflação de junho e, portanto, estamos ainda no processo de revisão e seria prematuro fazer comentários a respeito". Ele não quis tecer maiores comentários sobre a alta recente dos índices de inflação.