Produção industrial de janeiro cresce 1,7% ante janeiro/03 A produção industrial do País cresceu 0,8% em janeiro comparado a dezembro do ano passado na série livre de influências sazonais, segundo divulgou o IBGE. Houve crescimento também, de 1,7%, na comparação entre janeiro deste ano com janeiro de 2003. Segundo afirmação dos técnicos do IBGE na nota de divulgação do indicadores, "o setor industrial mantém em janeiro o patamar registrado ao final do ano passado", referindo-se ao último trimestre do ano de 2003. De acordo com a pesquisa industrial mensal, os bens de consumo não-duráveis apresentaram em janeiro o primeiro resultado positivo (2,2%) na comparação com o mês anterior, após três meses seguidos de queda. No entanto, na comparação com igual mês do ano anterior, a produção dos não-duráveis vêm apresentando queda há 11 meses e teve redução de 4,6% em janeiro. Os bens de consumo duráveis cresceram 3% ante dezembro e 8,6% ante janeiro de 2003. Os bens de capital, que sinalizam perspectiva de investimento, tiveram aumento de 4,5% ante dezembro e de 7,8% em relação a janeiro de 2003. O crescimento de bens de capital continua sendo puxado especialmente pelo setor de agroindústria, já que os equipamentos para uso agrícola aumentaram a produção em 30,9% em janeiro na comparação dom janeiro de 2003, enquanto os bens de capital para fins industriais cresceram 4,2%. A única categoria pesquisada a registrar queda de produção sobre dezembro foi a de bens intermediários (-0,8%), que cresceu, entretanto, 1,7% ante janeiro de 2003.