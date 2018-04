Produção industrial de junho cresce 0,8% A produção industrial do País cresceu 0,7% em junho ante igual mês do ano anterior. Na comparação com maio, a expansão foi de 0,8%, segundo divulgou hoje o IBGE. Apesar dos crescimentos verificados em junho, houve queda de 0,1% na produção industrial no primeiro semestre deste ano ante igual período do ano passado. O desempenho é negativo também no acumulado dos últimos doze meses com queda de 1% até junho. Os resultados do mês contrastam com os de maio quando houve queda de 5,2% na produção em relação a maio do ano passado e de 1% em relação a abril. Em junho, os dados na comparação com o mês anterior foram favorecidos pela indústria de transformação que cresceu 0,9% de um mês para o outro, enquanto a extrativa-mineral apresentou queda de 1% no período. Na comparação com junho do ano passado, os impactos positivos mais importantes foram dados pelas indústrias extrativa-mineral (13,4%), mecânica (5,9%) e produtos alimentares (3,9%). O destaque de queda ficou com material elétrico e de comunicações que apresentou no período redução de 10% na produção. Segundo o IBGE, os índices de média móvel trimestral, considerados os mais importantes para definição da tendência do setor, "revelam uma virtual estabilização do patamar produtivo desde o mês de abril".