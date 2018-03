Produção industrial de novembro cai 0,4% ante outubro A produção industrial caiu 0,4% em novembro ante outubro na série livre de influências sazonais, segundo divulgou hoje o IBGE. A variação ficou dentro das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado (de -0,5% a +0,5%). Na comparação com novembro de 2003, a produção cresceu 8,1%, na décima quinta expansão consecutiva. O crescimento anual superou as previsões, que iam de 4,5% a 7,3%. No acumulado de janeiro a novembro, a produção acumulou alta de 8,3% e em 12 meses até novembro de 8,1%. O IBGE também divulgou a revisão do dado da produção de outubro ante setembro, de -0,4% para estabilidade. Segundo o chefe de coordenação da indústria do IBGE, Silvio Sales, os índices de novembro confirmam o quadro de acomodação no ritmo da produção na passagem do terceiro para o quarto trimestre, após seis meses de crescimento contínuo. Segundo Sales, o processo de acomodação está sendo liderado pelos bens de consumo duráveis e bens de capital, mas ainda não é observado no segmento de bens de consumo semi e não-duráveis, que mantém trajetória de discreta recuperação.