Produção industrial de novembro deve cair 0,7% ante outubro A produção industrial de novembro deverá cair 0,7% ante outubro, segundo estimativa do Indicador Ipea. A queda aprofundaria a desaceleração em relação a outubro, quando, segundo já divulgou o IBGE, houve queda de 0,4% na produção ante setembro. Segundo nota de conjuntura divulgada nesta segunda-feira pelo Ipea, o crescimento da produção industrial sobre novembro do ano passado será de 6,9%, apresentando "forte recuperação" sobre o resultado de outubro (2,7% ante outubro 2003). Com esses resultados, segundo o Ipea, o crescimento da produção industrial em 2004 será de 8%. O Ipea avalia que "o quadro geral sugere que os últimos meses caracterizam-se por uma acomodação da atividade econômica em níveis elevados, após a forte recuperação iniciada no segundo semestre de 2003. Isso não significa reversão na tendência de crescimento, mas reforça a expectativa de taxas menores de crescimento em 2005 em relação a 2004. Segundo o Ipea, alguns indicadores da atividade econômica têm mostrado queda na margem, como a produção e as vendas da indústria, enquanto outros mostram crescimento, como o comércio.