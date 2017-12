Produção industrial de outubro fica no patamar de setembro A produção industrial caiu 0,5% em outubro, ante setembro, após três meses de crescimento nessa base de comparação. Segundo o IBGE, os dados de outubro "sugerem acomodação do nível de produção em um novo patamar" e ainda "mostram que a indústria praticamente sustentou o patamar atingido em setembro", quando tinha crescido 4,1% ante agosto. Ainda segundo a nota do IBGE, nessa base de comparação, dos 20 ramos pesquisados, apenas três tiveram queda ante setembro: química (-0,7%), farmacêutica (-4,4%) e produtos alimentares (-1,6%). A nota diz ainda que os dados de outubro mostraram manutenção da trajetória positiva de produção nos índices de média móvel trimestral, considerado o principal indicador de tendência. O trimestre encerrado em outubro supera em 1,8% o nível de produção de setembro Na comparação com outubro do ano passado, a produção industrial registrou aumento de 1,1% e acumula variação zero de janeiro a outubro, ante igual período do ano passado. Nos últimos 12 meses até outubro, a produção da indústria cresceu 0,8%. Os maiores impactos positivos ante outubro do ano passado foram dados pelas indústrias mecânica (+7,8%), química (+4,0%) e material elétrico e de comunicações (+9,2%). Acomodação O coordenador de Indústria do IBGE, Silvio Sales, disse que a queda na produção industrial de setembro para outubro não mostra uma "inflexão" no setor e, sim, uma acomodação em cima de bons resultados anteriores. Sales destacou que a indústria vinha crescendo, ante mês anterior, por três meses consecutivos e acumulou aumento de 7,1% na produção entre junho e setembro.