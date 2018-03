Produção industrial de SP cresceu com exportação de carros O crescimento das exportações do setor automobilístico foi o principal fator responsável pelo aumento de 2,6% na produção industrial de São Paulo em janeiro, ante igual mês do ano passado, segundo explicou a economista do IBGE Mariana Rebouças. Ela salientou que, em volume, as exportações brasileiras de automóveis cresceram 87% em janeiro nessa base de comparação, e São Paulo, maior fabricante de veículos automores do País, foi o principal Estado beneficiado por esse aumento. Segundo Mariana, o complexo metal-mecânico, que tem o maior peso no parque industrial paulista, vem impulsionando a reação da indústria no Estado há quatro meses consecutivos. Ela explicou que segmentos como metalurgia, mecânica e material de transporte incluem fornecedores importantes da indústria automotiva. Em janeiro, a produção paulista foi impulsionada especialmente pelas indústrias metalúrgica (13,2%), mecânica (15,8%) e material de transporte (10,1%). A expansão registrada em São Paulo ficou próxima do aumento médio da produção nacional (2,8%) em janeiro. Exportação, agroindústria e petróleo Mariana Rebouças disse que os resultados da produção industrial regional de janeiro, divulgados hoje, confirmam que as exportações, a agroindústria e o petróleo continuam garantindo o dinamismo do setor no País. Exemplo disso, segundo ela, é que reúnem estas características os Estados que lideraram a produção em janeiro na comparação com igual mês do ano passado, como Espírito Santo (15,9%), que tem elevado a produção de petróleo e é exportador de celulose, e Pernambuco (8,9%), impulsionado pelas vendas externas de açúcar. Mariana explicou que os Estados que apresentaram maiores expansões na produção em janeiro ou são exportadores ou apresentam indústrias fornecedores de segmentos que vêm se destacando nas exportações, como o automobilístico.