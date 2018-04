Produção industrial de SP deve cair 0,4% em outubro, diz FGV

A produção da indústria paulista referente a outubro deve cair 0,4% no confronto com o mês anterior. É o que mostra o Sinalizador da Produção Industrial (SPI) de São Paulo, divulgado nesta quarta-feira. Em setembro o índice teve alta de 1,3% em comparação com agosto, na série com ajuste sazonal - sendo que a produção de São Paulo apresentou alta de 1% naquele mês, de acordo com dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Veja também: Desemprego britânico é recorde e indústria européia desacelera Banco Mundial vai ampliar ajuda financeira a emergentes De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos O objetivo do indicador, elaborado por meio de parceria entre a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a AES Eletropaulo, é o de antecipar as tendências da atividade industrial no Estado de São Paulo. Em comunicado, as instituições esclarecem que, "em termos acumulados em 12 meses, a indústria paulista também registra desaceleração, com uma variação de 8% em outubro frente aos 8,8% de setembro". Porém, na série sem ajuste sazonal, o SPI apresenta alta de 1,7% em outubro - mesmo porcentual apresentado na divulgação do índice no mês passado, referente ao mês de setembro. A FGV e a Eletropaulo informam que os resultados mensais são preliminares, sujeitos a revisão.