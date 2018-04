Produção industrial de SP sobe em janeiro após 3 meses de queda A produção da indústria paulista conseguiu crescer em janeiro após três meses de queda, mas o comportamento acumulado nos últimos 12 meses continuou caindo, mostra pesquisa divulgada nesta quarta-feira. De acordo com o Sinalizador da Produção Industrial (SPI), a produção física da indústria de São Paulo cresceu 5,7 por cento em janeiro ante dezembro de 2008, considerando os dados com ajuste sazonal. O SPI é um indicador mensal, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a AES Eletropaulo, que antecipa tendências da atividade industrial em São Paulo. "Apesar da evolução favorável frente ao mês anterior, a taxa de variação em termos acumulados em 12 meses continuou caindo, influenciada pelos resultados negativos do último trimestre de 2008", afirmou a FGV em nota. A taxa acumulada passou de 5,3 por cento em dezembro para 3,1 por cento em janeiro. (Por Renato Andrade)