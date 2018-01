Produção industrial deve crescer 6% em 2004, prevê CNI A indústria deverá crescer 6% este ano. A estimativa é da Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com nota da CNI, esta é a terceira vez que a entidade aumenta a projeção de crescimento do setor industrial para este ano. A CNI estima ainda que a expansão da indústria, em 2004, será maior que a da economia brasileira. O Produto Interno Bruto (PIB), segundo estimativa da CNI, crescerá 4% neste ano. O presidente da entidade, Armando Monteiro Neto, admite, segundo a nota, que há uma pressão inflacionária que pode provocar a alta das taxas de juros. "Isso seria absolutamente indesejável, porque se houver um sinal de elevação dos juros, as metas de crescimento de médio prazo serão afetadas. Então, é importante que essa pressão inflacionária se dissipe para que o governo possa retomar a trajetória de redução dos juros", defendeu Monteiro.