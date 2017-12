Produção industrial do Japão cai 0,2% As companhias japonesas reduziram a produção em março e demonstraram que pretendem cortar a produção ainda mais, considerando o impacto da Sars nas economias asiáticas e o enfraquecimento das exportações. A produção caiu 0,2% em março em relação a fevereiro, surpreendendo os economistas que estimaram alta de 1,1% na produção. A estimativa de alta levou em consideração a queda de 1,6% na produção registrada em fevereiro. No trimestre janeiro/março, a produção subiu 0,2%.