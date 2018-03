Produção industrial do Japão cai 1,2% em abril A produção industrial caiu 1,2% no Japão em abril frente a março, informou o Ministério da Economia, Comércio e Indústria. A retração superou a estimativa dos analistas de queda de 1%. Em relação a abril do ano passado, a produção subiu 3,6%. As companhias demonstraram-se reticentes em elevar sua produção diante das perspectivas incertas para a atividade econômica nos EUA e na Europa, assim como nos demais países asiáticos, por causa da Sars.