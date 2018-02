Produção industrial do Japão cresce 0,5% em outubro

Exportação de carros

As exportações japonesas de carros, caminhões e ônibus despencarem 34,6% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano anterior, no 13º mês consecutivo de declínio, informou a Associação dos Fabricantes de Automóveis do Japão. O total de veículos exportados ficou em 376.281, ante 575.391 em outubro de 2008. A produção sofreu queda de 19,1% na mesma comparação, passando de 1,01 milhão de veículos em outubro de 2008 para 820.910 no mês passado. A demanda doméstica por veículos totalizou 396.048, 4,4% acima da registrada um ano antes. As informações são da Dow Jones.