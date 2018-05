Produção industrial do Japão sobe 1,9% em maio O governo japonês revisou os dados da produção industrial de maio para baixo em relação as estimativas preliminares divulgadas há cerca de duas semanas. O ministério de Economia, Comércio e Indústria disse que a produção industrial cresceu 1,9% em maio ante abril, ante alta de 2,0% no relatório inicial.