Produção industrial do Japão sobe 3,3% em abril A produção industrial do Japão cresceu 3,3%, em abril, em relação a março, de acordo com dados divulgados pelo governo. O dado é mais um sinal de recuperação, mas ficou aquém da estimativa média dos economistas, que previam expansão de 3,6%. As companhias informaram ao Ministério da Economia, Comércio e Indústria que pretendem ampliar a produção, em média, em 3,5% em maio. Em março, essas empresas trabalhavam com a previsão de aumento de 5,6% da produção em abril, o que não se confirmou. Mesmo assim, o ministério reiterou a sua avaliação de que a produção está em uma tendência de recuperação moderada.