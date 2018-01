Produção industrial do Japão sobe acima do previsto A produção industrial do Japão cresceu 0,5% em julho, na comparação com o mês anterior, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria (MECI). O desempenho forneceu subsídios que reforçam que a produção japonesa está mantendo um ritmo firme, a despeito das preocupações sobre os mercados exportadores. A performance das indústrias superou as expectativas dos economistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam um aumento médio de 0,1%, após os ajustes sazonais. O crescimento, no entanto, ficou levemente abaixo da previsão mantida pelo MECI, que era de alta de 0,7%. Nas consultas feitas às indústrias, o MECI projetou que a produção deverá crescer 2% em agosto e 1,5% em setembro. Os números alavancados pelo setor de eletrônicos e equipamentos elétricos, que aumentou sua produção em 0,9%. O setor de papel e celulose também mostrou um desempenho robusto, aumentando seu ritmo produtivo em 3,3%.