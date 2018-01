Produção industrial do Reino Unido cai 4% O setor manufatureiro do Reino Unido continuou sofrendo, no final do ano passado, os efeitos da demanda global mais fraca, o que provocou queda de 0,3% da produção manufatureira em dezembro, ante novembro e de 1,2%, na comparação com dezembro de 2001. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Estatísticas, que fechou os números completos de 2002. A produção manufatureira recuou 4% no ano completo, na comparação com o ano anterior. O declínio foi o mais acentuado desde 1991. Em 2002, a produção industrial ficou 3,5% abaixo do ritmo de 2001. Ontem, o Banco da Inglaterra cortou a taxa de recompra de 4% para 3,75%, destacando a preocupação com a queda das demandas externa e interna.