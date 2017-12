Produção industrial dos EUA cai mais que o previsto A produção industrial dos Estados Unidos caiu 0,5% em março, superando as estimativas de retração de 0,3% dos analistas. A retração reflete queda na produção de manufaturados e reversão na alta recente da produção do segmento de energia. Em fevereiro, a produção caiu 0,1%. O dado foi revisado de alta de 0,1% estimada anteriormente. A utilização da capacidade instalada recuou 0,5 ponto percentual, para 74,8%, menor nível desde dezembro de 2001. A utilização da capacidade em fevereiro foi revisada em baixa para 75,3%, de 75,6%. A produção de manufaturados recuou 0,2% em março, após retração de 0,3% em fevereiro. A produção de energia caiu 4,1% em março, de alta de 1,3% em fevereiro. As informações são da Dow Jones.