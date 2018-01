Produção industrial dos EUA cresce 0,7% em fevereiro A produção industrial nos Estados Unidos cresceu 0,7% em fevereiro, de um crescimento não revisado de 0,8% de janeiro. A utilização da capacidade subiu para 76,6% em fevereiro , de um nível revisado de 76,1% de janeiro. A capacidade de janeiro havia sido previamente estimada em 76,2%. O relatório do Federal Reserve trouxe dados mais fortes que as previsões. Uma pesquisa da Dow Jones e CNBC com 12 economistas produziu uma estimativa média de crescimento de 0,4% da produção industrial, e de utilização da capacidade de 76,4%. A produção de veículos motorizados e peças cresceu 1,6% em fevereiro. Excluindo automóveis, a produção da indústria manufatureira cresceu 0,9% no mês passado, seguindo-se a um avanço de 0,2% registrado em janeiro, segundo o Fed. As informações são da Dow Jones.