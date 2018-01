Produção industrial dos EUA cresce depois de meses de queda A produção industrial dos Estados Unidos expandiu-se em novembro, rompendo uma seqüência de declínios registrados desde julho, com o setor automobilístico liderando a recuperação. O Federal Reserve, o banco central americano, informou que a produção industrial cresceu 0,1% no mês passado, após ter caído 0,6%, conforme dado revisado, em outubro. Inicialmente, o Fed tinha apurado queda de 0,8% da produção industrial em outubro. A utilização da capacidade instalada melhorou 0,1 ponto porcentual em novembro, para um nível de 75,6%, do patamar revisado de 75,5% em outubro. O levantamento anterior havia apontado uso de 75,4% da capacidade em outubro. O relatório praticamente confirmou os prognósticos dos analistas, já que trouxe pequenas variações. Os 22 economistas consultados pela Dow Jones-CNBC previam crescimento de 0,2% da produção e que o uso da capacidade instalada permanecesse em 75,4%. O levantamento sugeriu que as condições estão se estabilizando entre as empresas manufatureiras, que sofreram uma recessão mais acentuada do que outros setores da economia norte-americana e apresentava uma recuperação mais lenta. A produção manufatureira cresceu em novembro, após ter recuado por dois meses consecutivos em setembro e outubro. A produção manufatureira subiu 0,1% em novembro, após ter caído 0,5% em outubro. O uso da capacidade instalada no setor manufatureiro ficou em 73,8% em novembro, mesmo nível de outubro. Os bens duráveis impulsionaram a produção do setor manufatureiro, alavancados pelo aumento de 3,9% da produção de veículos motorizados e autopeças. A produção das plataformas de veículos subiu para uma média anualizada de 12,73 milhões de automóveis e caminhões leves, acima da média anualizada de 11,93 milhões. As informações são da Dow Jones.