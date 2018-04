Produção industrial dos EUA cresce mais que previsto A produção industrial nos Estados Unidos subiu em abril pelo quarto mês consecutivo, enquanto a utilização da capacidade atingiu a taxa mais alta dos últimos sete meses, divulgou hoje o Federal Reserve. A produção industrial subiu 0,4% em abril em relação a março, quando houve crescimento revisado também de 0,4%. A produção industrial de março havia sido inicialmente registrada em crescimento de 0,7%. A utilização da capacidade industrial subiu para 75,5%, de 75,3% em março. Os números saíram praticamente em linha com as expectativas de mercado, que haviam apontado para crescimento de 0,3% na produção industrial e utilização da capacidade em 75,6%. As informações são da Dow Jones.