Produção industrial dos EUA dá sinais de desaquecimento A produção industrial nos Estados Unidos caiu 0,1% em maio, a primeira redução da atividade de fábricas, minas e indústrias de serviços desde janeiro, informou hoje o Federal Reserve (Fed, banco central americano). Desde maio de 2005, a produção industrial dos EUA cresceu 4,3%. Os dados da economia norte-americana têm atraído a atenção dos investidores. O Fed já sinalizou que está preocupado com a inflação e isso significa que os juros norte-americanos poderão subir na próxima reunião do Fed, marcada para o dia 29 de junho. Juro mais alto nos EUA acaba prejudicando o desempenho das economias no mundo todo. A dívida dos países crescem e as exportações diminuem. Os dados divulgados hoje mostram que a economia dos Estados Unidos também sofre com a alta dos juros, mas o fato é que o Fed tem sinalizado que está mais preocupado com a inflação norte-americana do que com a atividade econômica. Capacidade da indústria diminui O relatório também afirmou que a utilização da capacidade industrial caiu em dois décimos, e ficou em 81,7% nesse mês. Os dados surpreenderam os analistas, que tinham calculado que em maio a produção industrial subiria 0,2%, e que se manteria em 81,9% de utilização da capacidade instalada. No mês passado, a produção de bens de consumo caiu 0,1%, uma redução liderada pelos bens duráveis e com reduções também na produção de automóveis, equipamentos eletrônicos para o lar, eletrodomésticos e móveis. A produção de bens de consumo não duráveis subiu 0,2%, na maior parte devido à gasolina. Mercado de trabalho O número semanal de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caiu em 8.000, para 295.000, na semana passada, informou hoje o Departamento de Trabalho. Este foi o nível mais baixo de pedidos desde meados de fevereiro. Nas últimas duas semanas, o número caiu em 42.000 solicitações.