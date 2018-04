Produção industrial dos EUA sobe 1,3% em outubro A produção industrial dos Estados Unidos subiu 1,3% em outubro, segundo dados divulgados hoje pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), mostrando recuperação após registrar a maior perda em 62 anos no mês anterior. A previsão dos economistas era de um aumento de 0,4%. No acumulado dos últimos 12 meses até outubro, a produção industrial norte-americana caiu 4,1%. A produção em setembro foi revisada para queda de 3,7%, de retração de 2,8% calculada anteriormente. Esse declínio foi o maior já registrado desde fevereiro de 1946. O Fed atribui parte da revisão em baixa ao impacto maior do que o estimado anteriormente da passagem dos furacões Gustav e Ike nas operações da indústria petroquímica. A utilização da capacidade instalada subiu para 76,4% em outubro, de 75,5% em setembro - dado revisado. A previsão para a capacidade instalada no mês passado era de 76,7%. Nova York O índice de atividade industrial Empire State caiu para -25,43 em novembro, nível recorde de baixa, de -24,62 em outubro, informou hoje a unidade distrital de Nova York do Federal Reserve de Nova York. Economistas esperavam uma leitura de -27 este mês. As informações são da Dow Jones.