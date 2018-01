Produção industrial dos EUA sobe bem mais que o previsto A produção industrial cresceu bem acima das expectativas, enquanto a utilização da capacidade instalada das empresas atingiu o maior nível em três anos, em abril, nos Estados Unidos. Dados do Federal Reserve mostraram que a produção cresceu 0,8% em abril, o dobro da alta de 0,4% prevista por economistas consultados pela Dow Jones. O uso da capacidade instalada cresceu de 76,5% para 76,9% em abril, o maior nível desde julho de 2001. O nível de uso da capacidade também superou o 76,7% esperado. A produção manufatureira cresceu 0,7% em abril, após um aumento de 0,1% no mês anterior. Ganho médio dos trabalhadores sobe O Departamento do Trabalho informou que a média semanal de ganho dos trabalhadores norte-americanos, ajustada à inflação, subiu 0,2% em abril, com o aumento de 0,3% na média de ganho por hora trabalhada parcialmente zerado por alta de 0,2% no CPI para trabalhadores urbanos e de escritórios. A média semanal de horas trabalhadas manteve-se inalterada. As informações são da Dow Jones.