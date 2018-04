Produção industrial em abril cai 14,5% na Argentina O Instituto Nacional de Estatística da Argentina (Indec) informou que a produção industrial do país caiu 14,5% em abril, em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos quatro primeiros meses de 2002, a produção industrial da Argentina caiu 16,7% em relação a igual período de 2001. Em comparação com março deste ano, a produção industrial da Argentina cresceu 3,5% em abril. Os dados divulgados hoje confirmam a estimativa preliminar, divulgada pelo Indec na semana passada.