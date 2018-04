Produção industrial em SP se recupera e deve subir 5,7%

Após três recuos mensais consecutivos, a produção da indústria paulista referente a janeiro deve subir 5,7% no confronto com o mês anterior. É o que mostra o Sinalizador da Produção Industrial (SPI) de São Paulo, divulgado nesta quarta-feira, 11. Em dezembro, o índice teve queda de 13,5% em comparação com novembro, na série com ajuste sazonal - sendo que a produção de São Paulo apresentou recuo de 14,9% naquele mês, no mesmo tipo de comparação, de acordo com dados oficiais do IBGE. Veja também: Otimismo da indústria brasileira despenca com a crise, indica pesquisa Emprego na indústria tem em dezembro maior queda em 8 anos De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O objetivo do indicador, elaborado por meio de parceria entre a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a AES Eletropaulo, é o de antecipar as tendências da atividade industrial no estado de São Paulo. Em comunicado, as instituições informam ainda que, mesmo com a evolução favorável em janeiro, na comparação com mês anterior a taxa de variação em termos acumulados em 12 meses continuou caindo, devido aos resultados negativos do último trimestre de 2008, e passou de 5,3% em dezembro para 3,1% em janeiro. Ainda segundo as instituições, na comparação pontual com o mesmo mês do ano anterior, a taxa do SPI manteve-se praticamente estável, ao atingir -14,9% em janeiro (-14,5% em dezembro). As instituições informaram ainda que, na série sem ajuste sazonal, o SPI teve aumento de 2% em janeiro na comparação com mês anterior, sendo que, em dezembro o sinalizador caiu 20,6% ante novembro, nessa mesma série. Informações sobre a metodologia do indicador podem ser encontradas no site http://www.fgvdados.com.br/. A FGV e a Eletropaulo informam que os resultados mensais são preliminares, sujeitos a revisão. No mesmo comunicado, as duas instituições informam que pode ser encontrada na Internet, no site http://www.fgv.br/dgdanexo estatístico com histórico recente das previsões feitas usando a metodologia do SPI e os resultados observados para a Produção Industrial Mensal de São Paulo-IBGE no mesmo período.