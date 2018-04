Produção industrial interrompe estagnação e cresce 1,4% A produção industrial do País registrou em novembro do ano passado queda de 2% ante o mesmo mês de 2000. Essa foi a quarta queda consecutiva da produção neste tipo de comparação. Por outro lado, houve crescimento de 1,4% em novembro em relação a outubro, interrompendo uma trajetória de oito meses seguidos sem aumento da produção da indústria na comparação com o mês anterior. A produção industrial acumulada no ano recuou de crescimento de 2,5% em outubro para 2,1% em novembro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.