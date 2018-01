Produção industrial japonesa cai mais que o previsto A produção industrial caiu 3,7% em fevereiro no Japão em relação a janeiro, superando a retração de 3,2% esperada pelos economistas. Em relação a fevereiro do ano passado, a produção cresceu 6,9%. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria considera que, mesmo com a queda de fevereiro, a produção mostra sinais de recuperação como um todo. Um mês atrás, administradores de empresas disseram ao Ministério que pretendiam cortar sua produção em 4,1% em média. No relatório de fevereiro, as companhias disseram esperar que a produção se recupere nos próximos meses. As companhias disseram que pretendem elevar em 0,5% sua produção em março e 4,2% em abril. As informações são da Dow Jones.