Produção industrial mexicana cai 7,6% A produção industrial do México caiu 7,6% em março, em relação ao mesmo período de 2001, informou o Ministério das Finanças. Em fevereiro, a produção industrial havia caído 1,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Março foi o 14º mês consecutivo de queda na produção industrial do México. A queda de março foi agravada pelo fato de o mês ter tido somente 22 dias úteis por causa da Semana Santa. De acordo com ministério, após ajuste sazonal, a produção industrial do México caiu 1,23% em março, em comparação com fevereiro.